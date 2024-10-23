Япония: 27 октября пройдут выборы в нижнюю палату парламента, 70 лет доминирования ЛДП под угрозой

Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба назначил на 27 октября внеочередные выборы в нижнюю палату парламента, заявив, что хочет, чтобы его администрация прошла проверку общественным доверием. Его Либерально-демократическая партия (ЛДП) удерживала власть в Японии на протяжении 65 из 69 лет с момента своего основания в 1955 году, и ни в одном другом государстве-члене ОЭСР - в основном высокоразвитых и демократических странах - ни одна партия не удерживала власть на протяжении стольких десятилетий. Но сегодня ЛДП сталкивается с серьезными и давними проблемами: от скандалов с финансированием избирательной кампании до подозрительных связей ее членов с Церковью Объединения, а также с ростом стоимости жизни, что вызывает беспокойство у населения. Кроме того, Исиба победил на выборах председателя партии с небольшим перевесом: почти половина его однопартийцев настроены против него, и на недавних выборах руководства они поддержали ультраконсерватора Санаэ Такаити. Задача Исибы завоевать доверие в нижней палате парламента представляется более сложной, чем ожидалось, и даже опросы подтверждают шаткость позиций исторической партии.

Победа 67-летнего Исибы в гонке за лидерство в ЛДП вселила надежду на начало нового курса. Исиба считался умеренной альтернативой ультраконсерватору Санаэ Такаити, его главной сопернице. Бывший банкир с тихим голосом и увлечением конструированием моделей военных самолетов и кораблей, в последние месяцы Исиба высказывался в поддержку однополых браков, правящих императриц и права супружеских пар использовать разные фамилии - социальных и культурных перемен, против которых его партия исторически выступала. Премьер-министр также пообещал принять жесткие меры в отношении законодателей, замешанных в финансовых скандалах и связях с Церковью Объединения. Однако, возможно, чтобы успокоить своих правых оппонентов внутри ЛДП, после избрания премьер-министром Исиба отказался от многих обещаний, начиная с закона о супружеских фамилиях - по которому женщины почти всегда берут фамилию мужа - и запрета однополых браков, которые «требуют дальнейшего изучения». Он отказался комментировать какие-либо реформы японских законов о престолонаследии только для мужчин.

Главной оппозиционной силой является Конституционно-демократическая партия (КДП), которая набирает популярность в опросах за неделю до голосования. Всего неделю назад казалось весьма вероятным, что ЛДП сможет сохранить свое большинство, чему способствовала ожидаемая низкая явка и вновь разрозненная оппозиция. Опрос, проведенный на прошлой неделе информационным агентством Kyodo, дал ЛДП 26,4%, что значительно опережает главную оппозиционную Конституционно-демократическую партию с 12,4%. Однако последний опубликованный опрос дал КДП 14,1% голосов по партийным спискам, что меньше 22,6%, полученных в опросе партией Исибы, но с существенным сокращением разрыва между двумя политическими силами, который за неделю сократился с 14 до 8,5 процентных пунктов. Что касается одномандатных округов с мажоритарной системой, то 33,2% респондентов заявили, что поддержат кандидатов, выдвинутых оппозицией, в то время как только 24,6% прогнозируют голосование за кандидатов от правительства: переворот в расстановке сил по сравнению с предыдущим опросом от 13 октября.

Согласно опросам, опубликованным на прошлой неделе газетой Nikkei и информационным агентством Kyodo, правящая ЛДП может не получить абсолютного большинства мест в нижней палате парламента. Прогнозы указывают на беспрецедентную ситуацию политической нестабильности с 2009 года, когда ЛДП была вынуждена уступить правительство впервые и единственный раз со времен Второй мировой войны Демократической партии, главной прогрессивной силе того времени. Для получения абсолютного большинства ЛДП необходимо 233 из 465 мест в нижней палате парламента. На 9 октября, день роспуска палаты, партия самостоятельно занимала 256 мест. Однако, согласно опросу Nikkei, партия премьер-министра Исибы получит только 30% из 289 мест, распределяемых по мажоритарной системе в одномандатных округах. Из 176 мест, распределяемых по системе пропорционального представительства, которая делит страну на 11 регионов, ЛДП, вероятно, получит меньше 72 мест, завоеванных в 2021 году.

ЛДП и «Комэйто», партия буддийской направленности, с которой она правила в последние годы, стремятся коллективно сохранить большинство в нижней палате парламента, в то время как главная оппозиционная партия, КДП, поставила перед собой цель разрушить большинство и утвердиться в качестве крупнейшей партии в новом составе. Согласно опросам, она находится на пути к увеличению числа мест по сравнению с 98, которые занимала ранее, лидируя в некоторых ключевых районах Хоккайдо, Токио, Айти и других районах. Консервативные популисты из Партии инноваций Японии лидируют во многих гонках в Кансае, включая Осаку, но отстают во всех остальных регионах.