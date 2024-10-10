Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 10 Ottobre 2024
Aggiornato: 19:39
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Мо: Палестинский Красный Полумесяц, '28 погибших в результате налета на школу в Газе'

10 ottobre 2024 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Число погибших в результате израильского авиаудара по школе в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа возросло до 28. Об этом сообщает палестинский Красный Полумесяц, уточняя, что 54 человека получили ранения. Как сообщает Times of Israel, школа Руфайда принимала беженцев, но, по данным Армии обороны Израиля, использовалась в качестве командного пункта «террористами», действовавшими на территории комплекса. «Перед атакой был принят ряд мер по снижению риска жертв среди гражданского населения, в том числе использование высокоточного оружия, воздушная разведка и дополнительная разведывательная информация», — заявили в израильской армии.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mezzaluna rossa scuola raid israele israele hamas
Vedi anche
News to go
Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre
News to go
Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra
News to go
Orban vs Salis, scontro a Strasburgo
News to go
Maltempo Italia, attesi temporali e piogge intense sul Centro-Nord
News to go
Sanità, report Gimbe: nel 2023 crollata spesa per prevenzione
News to go
Bankitalia: con revisione Istat ribasso stima Pil 2024 a +0,8%
News to go
A ottobre aumenti in busta paga, ecco per chi
News to go
7 ottobre, un anno fa l'attacco di Hamas a Israele
News to go
Energia, i dati della relazione annuale Mase
News to go
Servizio civile agricolo, cosa c'è da sapere
News to go
E' la Giornata mondiale degli Insegnanti
News to go
Terrorismo, 22enne egiziano arrestato per proselitismo sul web


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza