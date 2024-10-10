Мо: Палестинский Красный Полумесяц, '28 погибших в результате налета на школу в Газе'

Число погибших в результате израильского авиаудара по школе в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа возросло до 28. Об этом сообщает палестинский Красный Полумесяц, уточняя, что 54 человека получили ранения. Как сообщает Times of Israel, школа Руфайда принимала беженцев, но, по данным Армии обороны Израиля, использовалась в качестве командного пункта «террористами», действовавшими на территории комплекса. «Перед атакой был принят ряд мер по снижению риска жертв среди гражданского населения, в том числе использование высокоточного оружия, воздушная разведка и дополнительная разведывательная информация», — заявили в израильской армии.