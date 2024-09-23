США: опрос, Харрис лидирует на 2 пункта в ключевых штатах

Камала Харрис увеличила свое преимущество в ключевых штатах после дебатов 10 сентября, но в целом гонка в 7 штатах, которым суждено решить дуэль за Белый дом, остается практически равной. Об этом свидетельствуют данные опроса Cbs News/YouGov, согласно которым средний рейтинг кандидата от демократов в ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Висконсине - составляет 51% против 49% у Дональда Трампа.

В частности, следует отметить, что в двух штатах, где до недавнего времени у бывшего президента было прочное преимущество, - Северной Каролине и Джорджии - сейчас наблюдается ничья. В масштабах всей страны лидерство вице-президента увеличивается до четырех пунктов: 52% против 43%. Также значительно улучшились позиции демократического тандема в том, что касается экономики: разрыв сократился до 6 пунктов по сравнению с огромным преимуществом Трампа в 13 пунктов, которое наблюдалось в августе.