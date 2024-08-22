Украина: Россия, 'пожар на военном объекте, отражена атака беспилотников Киева' (2)

Новость о пожаре на военной базе на юге России сообщил также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по словам которого ПВО отразила большую часть украинских беспилотников, использованных при атаке, но падение сбитого беспилотника привело к пожару. Губернатор подтвердил, что это затронуло помещения военного объекта, не уточнив подробностей. Российские блогеры называют целью авиабазу Мариновка, расположенную в 45 километрах от Волгограда.

В Москве Министерство обороны подтвердило, что ночью были перехвачены 28 украинских беспилотников, 13 из которых - в Волгоградской области.