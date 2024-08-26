Великобритания: крупный пожар в Лондоне, сотни эвакуированных и 2 человека госпитализированы

Ночью в кондоминиуме в Дагенхеме, на востоке Лондона, вспыхнул сильный пожар. Более двухсот пожарных были направлены на место происшествия, чтобы попытаться потушить пламя, в то время как около ста человек, в том числе дети, были эвакуированы, а двое пострадавших доставлены в больницу. Как сообщает BBC, строительные леса вокруг здания на Фрешуотер-роуд загорелись, как и часть кондоминиума до шестого этажа и крыша. Лондонская пожарная служба заявила, что на данный момент причина пожара в здании, используемом «для жилых и коммерческих целей», не установлена.

Улица была перекрыта для движения, на место происшествия были направлены 225 пожарных и 40 пожарных машин. «Пожар вызывает сильное задымление, и мы советуем местным жителям держать окна и двери закрытыми», — сказал начальник пожарной части Алан Бенделл. По словам пожарных, в здании были «несколько проблем с безопасностью».

«Мы оказали помощь четырем пациентам на месте и двоих доставили в больницу», — сказал представитель скорой помощи.