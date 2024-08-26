Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Lunedì 26 Agosto 2024
Aggiornato: 09:06
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Великобритания: крупный пожар в Лондоне, сотни эвакуированных и 2 человека госпитализированы

26 agosto 2024 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ночью в кондоминиуме в Дагенхеме, на востоке Лондона, вспыхнул сильный пожар. Более двухсот пожарных были направлены на место происшествия, чтобы попытаться потушить пламя, в то время как около ста человек, в том числе дети, были эвакуированы, а двое пострадавших доставлены в больницу. Как сообщает BBC, строительные леса вокруг здания на Фрешуотер-роуд загорелись, как и часть кондоминиума до шестого этажа и крыша. Лондонская пожарная служба заявила, что на данный момент причина пожара в здании, используемом «для жилых и коммерческих целей», не установлена.

Улица была перекрыта для движения, на место происшествия были направлены 225 пожарных и 40 пожарных машин. «Пожар вызывает сильное задымление, и мы советуем местным жителям держать окна и двери закрытыми», — сказал начальник пожарной части Алан Бенделл. По словам пожарных, в здании были «несколько проблем с безопасностью».

«Мы оказали помощь четырем пациентам на месте и двоих доставили в больницу», — сказал представитель скорой помощи.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
comandante della stazione Alan Bendell vigili del fuoco di Londra maxi incendio palazzo condominio
Vedi anche
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"
Naufragio Palermo, il pm: "Solo dopo analisi relitto capiremo cosa è successo" - Video
News to go
"Hamas vuole colpire cittadini israeliani all'estero", la nuova strategia
News to go
Naufragio Bayesian, Procura dispone autopsie su vittime
News to go
Elezioni Usa, Kamala Harris accetta la nomination per la presidenza
Ius Scholae, Tajani insiste. Fatelli d'Italia: "No in programma governo"
News to go
Torna il caldo, domani 12 città da bollino giallo: picchi fino a 38 gradi


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza