США: более 30 ложных сообщений о бомбе в Спрингфилде после обвинений Трампа в адрес иммигрантов

В Спрингфилде, штат Огайо, было зарегистрировано не менее 33 ложных сообщений о бомбе после того, как бывший президент США Дональд Трамп обвинил гаитянских иммигрантов в поедании домашних животных, в частности кошек и собак. Об этом заявил губернатор Майк Девайн на пресс-конференции, пояснив, что некоторые угрозы были направлены в адрес школ Спрингфилда, в том числе начальных. «Наши дети заслуживают того, чтобы ходить в школу. Родители заслуживают того, чтобы чувствовать, что их дети учатся и находятся в безопасности», - сказал Девайн.

На прошлой неделе школы Спрингфилда, где проживает около 58 тысяч человек, были эвакуированы из-за угроз взрыва бомбы. Под прицелом также оказалось здание мэрии.