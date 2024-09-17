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США: более 30 ложных сообщений о бомбе в Спрингфилде после обвинений Трампа в адрес иммигрантов

17 settembre 2024 | 11.33
Redazione Adnkronos
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В Спрингфилде, штат Огайо, было зарегистрировано не менее 33 ложных сообщений о бомбе после того, как бывший президент США Дональд Трамп обвинил гаитянских иммигрантов в поедании домашних животных, в частности кошек и собак. Об этом заявил губернатор Майк Девайн на пресс-конференции, пояснив, что некоторые угрозы были направлены в адрес школ Спрингфилда, в том числе начальных. «Наши дети заслуживают того, чтобы ходить в школу. Родители заслуживают того, чтобы чувствовать, что их дети учатся и находятся в безопасности», - сказал Девайн.

На прошлой неделе школы Спрингфилда, где проживает около 58 тысяч человек, были эвакуированы из-за угроз взрыва бомбы. Под прицелом также оказалось здание мэрии.

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