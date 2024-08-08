Германия: рост антисемитских преступлений, +30% во втором квартале

Власти Германии зарегистрировали 715 преступлений антисемитского характера во втором квартале этого года, включая 19 актов насилия, в результате которых пострадали семь человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с первым кварталом года наблюдается незначительное снижение: за период с января по конец марта та же статистика показала 793 преступления, в том числе 14 актов насилия и семь пострадавших.

Цифры содержатся в ответе правительства Германии на вопрос депутата от Левой партии и вице-президента Бундестага (парламента) Петры Пау. «Антисемитские преступления, установленные властями, остаются на высоком уровне», - заявила агентству Dpa Пау, которая уже много лет регулярно анализирует эти данные.

«Цифры ясно показывают: распространение антисемитских настроений неоднократно приводит к активному насилию. Евреи по-прежнему не чувствуют себя в безопасности в общественных местах. Будь то университет, бар или супермаркет: враждебность в настоящее время может гнездиться где угодно», - сказала Пау.

Пау также предупредила, что есть основания опасаться нового роста, поскольку различные кризисы продолжают усугубляться. Число случаев антисемитизма и преступлений на почве антисемитизма значительно возросло, в том числе в Германии, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Данные иногда бывают противоречивыми и трудными для сравнения, поскольку, например, информационные центры сети Rias регистрируют случаи по стандартам, отличным от полицейских.

В своем ответе Пау Министерство внутренних дел ссылается на официальную статистику по преступлениям на политической почве, хотя эти данные являются предварительными и могут быть изменены из-за не поступивших сообщений. Из 715 антисемитских преступлений, зарегистрированных с апреля по июнь, 302 являются случаями разжигания ненависти. Из всех уголовных преступлений 298 дел подпадают под категорию «иностранная идеология». По данным министерства, еще 256 преступлений относятся к категории «преступлений правых экстремистов, совершенных по политическим мотивам», в том числе два акта насилия.

Статистика по левому спектру показывает двенадцать преступлений, два из которых - насильственные. Другими категориями мотивов являются «религиозная идеология» (90 случаев) и «другие классификации» (59 случаев). Эпицентром является Берлин, где было зарегистрировано 320 преступлений, связанных с антисемитизмом. По имеющимся данным, всего было установлено 580 подозреваемых. Шесть человек были временно задержаны, хотя первоначально ордера на арест выданы не были. Из семи человек, получивших ранения в результате зарегистрированных антисемитских нападений, шестеро подверглись нападению в Берлине и один - в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны.