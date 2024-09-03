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Ирак: Швейцария возобновляет работу посольства в Багдаде спустя 33 года

03 settembre 2024 | 16.03
Redazione Adnkronos
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Спустя 33 года Швейцария вновь открывает посольство в Багдаде. Об этом сообщает Федеральный департамент иностранных дел (FDFA). Предыдущее представительство было закрыто в 1991 году. "После многих лет серьезных внутренних конфликтов в последнее время ситуация с безопасностью в Ираке улучшилась", - говорится в коммюнике.

В 2021 году Ирак посетил федеральный советник Игнацио Кассис. Возобновление работы посольства было одной из центральных тем встречи с иракским коллегой. Осенью прошлого года соответствующие комиссии Федерального собрания дали свое согласие.

Новым дипломатическим представительством Берн намерен "укрепить двусторонние отношения с Ираком, активизировать сотрудничество в области экономики, безопасности и мира, а также активнее представлять интересы Швейцарии". Благодаря, в частности, своим энергетическим ресурсам, страна "предлагает интересные возможности для экспорта и долгосрочных инвестиций для швейцарских компаний". В посольстве будут работать три человека. Посол Даниэль Хунн был назначен Федеральным советом в марте. Новое представительство будет выполнять главным образом задачи политического и дипломатического характера. Что касается консульских дел и заявлений на получение визы в Швейцарию от иракцев, то за них по-прежнему будет отвечать посольство Швейцарии в Аммане, Иордания.

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Tag
ambasciata a Baghdad Svizzera ambasciata sicurezza in Iraq
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