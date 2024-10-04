Мо: новый приказ израильских сил, 'мирным жителям немедленно покинуть 36 населенных пунктов на юге Ливана'

Новые приказы об эвакуации населенных пунктов на юге Ливана поступают от израильских сил (ИДФ), которые продолжают операции против "Хезболлы". Сегодня утром ИДФ призвали мирных жителей немедленно покинуть 36 населенных пунктов на юге Ливана и направиться на север.

"Действия "Хезболлы" вынуждают ИДФ действовать решительно против организации", - вновь повторяет пресс-секретарь Авичай Адраи в своем "предупреждении". "Любой, кто находится рядом с элементами, сооружениями и боевой техникой "Хезболлы", подвергает свою жизнь опасности", - настаивает он после того, как только вчера был отдан приказ об эвакуации 25 населенных пунктов, включая Набатию.