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Турция: 37 человек осуждены за шпионаж в пользу Моссада

18 settembre 2024 | 16.48
Redazione Adnkronos
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28-я секция Высокого уголовного суда Истамбула приговорила к тюремному заключению 37 обвиняемых в шпионаже в пользу Моссада. Об этом сообщает сайт газеты Sabah, уточняя, что из 56 обвиняемых по делу двое, идентифицированные только по инициалам A.K.O. и A.E., были приговорены к восьми годам и четырем месяцам заключения, а остальные 35 - к шести годам и восьми месяцам.

Двое идентифицированных обвиняемых, один из которых является сотрудником полиции в отставке, являются единственными заключенными, остальные были освобождены до нового судебного разбирательства. По версии обвинения, обвиняемые собирали, в том числе с помощью видеосъемки, и передавали Моссаду информацию о палестинских гражданах и лицах, связанных с ХАМАС, находящихся в Турции.

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