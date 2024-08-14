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Афганистан: 3 года с момента возвращения талибов к власти, парад в Баграме и «приоритет шариата»

14 agosto 2024 | 15.40
Redazione Adnkronos
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Три года назад талибы вернулись к власти в Афганистане, измученном десятилетиями войн. Сегодня они отметили годовщину «военным парадом» на бывшей базе США в Баграме. В заявлении, о котором сообщает афганская Tolo News, они подтвердили свое намерение применять шариат, который считается «приоритетом для Исламского Эмирата», и призвали афганцев «быть готовыми защищать и поддерживать исламскую систему».

Талибы говорят о «важном дне», который напоминает об «освобождении после 20 лет оккупации и агрессии». «Освобождение» - это термин, который они используют, чтобы вспомнить 15 августа 2021 года, свое возвращение и возвращение своего флага в Кабул, откуда бежал тогдашний президент Ашраф Гани и откуда приходили изображения отчаяния и душераздирающих побегов. 30 августа завершился вывод из страны международных сил.

Сегодня правительство талибов не признано международным сообществом, хотя делегации движения муллы Омара участвовали в переговорах за рубежом. И сегодня, в условиях того, что все больше кажется забытым кризисом, более половины населения Афганистана зависит от помощи.

По данным Организации Объединенных Наций, около 23,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в стране с населением около 40 миллионов человек.

И раздаются все новые призывы, пока остающиеся без ответа, к отмене ограничений, введенных в отношении женщин. Три года правления талибов привели, как утверждается, к вытеснению женщин из общественной жизни. Талибы запретили девочкам получать образование и запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Более того, как сообщает «Репортеры без границ», с момента возвращения талибов к власти 141 журналист оказался в их поле зрения, в том числе подвергся арестам и тюремному заключению.

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