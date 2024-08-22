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Мо: Западный берег, "3 палестинца убиты в ходе операции израильских сил в Тулькарме"

22 agosto 2024 | 12.31
Redazione Adnkronos
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Три палестинца были убиты в ходе операции израильских сил на Западном берегу. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa, ссылаясь на местные источники, согласно которым трое - в возрасте от 23 до 34 лет - погибли во время рейда в жилой дом в лагере беженцев Тулькарм.

Wafa сообщает об улицах и зданиях, разрушенных или поврежденных израильской техникой в ходе операции, начатой ночью, которая затронула лагерь беженцев и другие районы.

Израильские силы обороны (ИДФ), сообщает Times of Israel, подтвердили, что нанесли удар по "ячейке боевиков" и сообщили о столкновениях с другими вооруженными палестинцами.

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Tag
agenzia palestinese Wafa operazione delle forze israeliane palestinese operazione
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