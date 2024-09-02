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Тунис: президентские выборы, избирательная комиссия допустила только 3 кандидатов

02 settembre 2024 | 17.19
Redazione Adnkronos
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Только трое, включая нынешнего президента Каиса Саида, кандидатов допущены к участию в президентских выборах в Тунисе, назначенных на 6 октября. Об этом постановила избирательная комиссия, отклонившая три другие кандидатуры.

Председатель Независимого высшего избирательного органа (ISIE) Фарук Буаскар заявил на пресс-конференции, что тремя кандидатами, получившими окончательное утверждение, являются Саид, Зухайер Магзауи и Аячи Заммель. Затем он подчеркнул, что этот список является окончательным, уточнив, что три кандидата, восстановленные на прошлой неделе, были снова исключены, поскольку суд не вынес своего решения в письменной форме в срок, предусмотренный законом.

Тремя отвергнутыми кандидатами являются бывший лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельатиф Мекки, бывший министр при режиме Зина аль-Абидина Бен Али Мондер Знайди и советник бывшего президента Монсефа Марзуки Имед Дайми. Утверждение кандидатур произошло через несколько часов после сообщения об аресте Заммеля по обвинению в "подделке" подписей в поддержку его собственной кандидатуры, которые, согласно закону, должны быть представлены для участия в президентских выборах.

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Tag
candidato commissione elettorale Tunisia elezioni presidenziali
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