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Япония: объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Шаншан», 3 погибших, страна парализована

29 agosto 2024 | 09.05
Redazione Adnkronos
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Тайфун «Шаншан» обрушился на Японию, в результате чего погибли 3 человека, и большая часть страны оказалась парализована. Тайфун достиг суши в префектуре Кагосима, в южной части острова Кюсю, сообщило Японское метеорологическое агентство, которое распространило редкое "экстренное предупреждение" о порывах ветра до 250 км в час, сопровождающихся проливными дождями, создающими опасность оползней и наводнений.

В районах Кагосимы, Миядзаки, Оита, Кумамото, Фукуока, Сага, Нагасаки, Эхиме, Айти, Гифу, Сидзуока и Ми были отданы распоряжения об эвакуации 4-го уровня.

В городе Мисато, префектура Миядзаки, за последние 48 часов выпало 793 мм осадков: в 1,4 раза больше среднемесячного количества осадков за август.

Погибли 3 человека - двое пожилых людей и 30-летний мужчина - члены семьи из города Гамагори, расположенного в самом сердце Японии. Тайфун вызвал массовые отключения электроэнергии, и в настоящее время более 250 тысяч домов остаются без электричества. По данным телеканала NHK, более 30 человек получили ранения в префектурах Кагосима и Миядзаки.

Чрезвычайная ситуация привела к отмене более 500 авиарейсов, что затронуло более 30 тысяч пассажиров, а также к остановке высокоскоростных поездов: в ближайшие часы не будет ходить, в частности, Токайдо-Синкансэн, курсирующий между станциями Мисима и Нагоя. Будет сокращено количество рейсов между Нагоей и Токио.

В ряде районов страны также закрылись ведущие заводы: Toyota и Nissan закрыли свои предприятия 29 августа.

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Tag
tifone Shanshan tifone isola di Kyushu Shanshan
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