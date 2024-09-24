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Афганистан: талибы боятся СМИ, новые диктаты через 3 года после возвращения к власти

24 settembre 2024 | 18.25
Redazione Adnkronos
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Кляп в рот СМИ в Афганистане снова в руках талибов. Талибское правительство распространило новые директивы для средств массовой информации в Кабуле. Запрещены прямые трансляции политических программ. Под запретом критика законов и политики талибского правительства. Об очередном усилении контроля сообщает Афганский центр журналистов (Afjc), который говорит об "очередной попытке ослабить и задушить свободу СМИ".

СМИ предлагается записывать программы с разрешенным списком гостей и подвергать цензуре любую критику, утверждает Afjc, ссылаясь на встречу, созванную в прошлую субботу в министерстве информации Кабула с представителями СМИ в афганской столице.

Тем, кто не подчинится, грозят последствия как на индивидуальном уровне, так и на уровне редакции. Вернувшись к власти в августе 2021 года, талибы, по данным организации, к настоящему времени "разработали" и навязали СМИ не менее 21 директивы.

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paura dei media bavaglio ai media politiche del governo libertà dei media
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