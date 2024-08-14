Украина: Россия, 'сбиты 4 ракеты и 117 беспилотников'

Россия утверждает, что прошлой ночью сбила четыре ракеты и 117 беспилотников, выдвинув новые обвинения в адрес Украины. "Ночью силы ПВО уничтожили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников, когда киевский режим пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории России", - заявило Минобороны в Москве.

По данным российского агентства ТАСС, 37 беспилотников и четыре ракеты были сбиты в Курской области, откуда 6 августа киевские силы проникли на российскую территорию, а еще 17 беспилотников были уничтожены в Белгородской области. Последняя граничит с Украиной и Курской областью, и сегодня губернатор объявил там "чрезвычайное положение регионального уровня".