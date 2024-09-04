Германия: 40 представителей ХДС против союзов с BSW, "существует несовместимость"

Не все в ХДС положительно относятся к возможности для консервативной партии войти в коалицию на региональном уровне с новообразованной партией BSW, основанной Сарой Вагенкхнет после ее выхода из Левой партии. "Сара Вагенкхнет противоречит всему, что партии "Союза" - ХДС и ХСС - "отстаивают с момента основания Федеративной Республики Германия: четкая приверженность Западу, единой Европе и членству в НАТО как величайшему проекту мира в истории", - заявил христианский демократ из Северного Рейна-Вестфалии Франк Зарфельд газете Tagesspiegel.

«Как и АдГ, BSW ориентирована на авторитарные системы. Не должно быть никакого сотрудничества с этими группами", - добавил он. По данным газеты, Зарфельд выступил от имени группы из примерно 40 представителей ХДС, для которых следующий федеральный съезд партии должен одобрить резолюцию о несовместимости с BSW.

До сих пор ХДС исключал сотрудничество только с АдГ или Левой партией. После сложных результатов региональных выборов в Тюрингии и Саксонии из-за сильного продвижения АдГ, в понедельник исполнительный комитет ХДС Тюрингии проголосовал за начало переговоров с BSW.