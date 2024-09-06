Китай: приближается супертайфун "Яги", на Хайнане эвакуированы 400 тысяч человек

Китай готовится к прибытию супертайфуна "Яги". Подтвержден красный уровень опасности. На острове Хайнань, как сообщают официальные СМИ азиатского гиганта, были эвакуированы почти 420 000 человек в целях безопасности. Второй день подряд приостановлено движение поездов, паромов и авиарейсов. В южных районах остаются закрытыми школы.

"Яги" удвоил свою интенсивность, и ветер, по данным агентства "Синьхуа", дует со скоростью до 245 километров в час. Эксперты предупреждают о риске "катастрофических" последствий для Хайнаня, где все туристические объекты закрыты со среды, и соседней провинции Гуандун. По данным Би-би-си, закрыт мост Гонконг-Чжухай-Макао. Ожидаются сильные дожди также в районах провинции Гуанси.