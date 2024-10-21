Украина: Остин у Зеленского, новый пакет помощи в размере 400 миллионов долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом объявил сам Зеленский, пояснив, что новый пакет оборонной помощи Украине включает в себя "боеприпасы, военную технику и вооружение". Украинский лидер далее пояснил, что обсуждал с Остином "критические приоритеты обороны, в том числе возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и применение оружия большой дальности по российским военным объектам".

Кроме того, продолжил Зеленский, "мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО". Украинский лидер подчеркнул, что "секретарь Остин подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать безопасность в рамках действующего соглашения об обороне между нашими странами. Он также поделился планами по созыву новой встречи в формате Рамштайн для координации дальнейшей помощи с международными партнерами".