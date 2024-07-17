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Харон усиливается, Италия как в печи: рекордная жара, температура выше 40

Эта ситуация продлится по крайней мере до следующих выходных

Жара в Риме
Жара в Риме
17 luglio 2024 | 10.39
Redazione Adnkronos
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Жаркий воздух не оставляет Италию даже сегодня, 16 июля 2024 года. От Сицилии до Венето, от Апулии до Эмилии-Романьи, от Рима до Милана, Харон усиливается еще больше, создавая печь с рекордами и температурами свыше 40° C в тени. Будет 42°C в Фоджа и Таранто, 41°C в Беневенто, Сиракузах, 40°C в Агридженто и Ферраре, 37-38°C в Марке и Умбрии и на нижнем Венето. В Риме температура приблизится к 40°C (ощущается как 41°C) между 18 и 20 июля. В те же дни, во время пика, Милан «запечется» с максимумом 35°C и ощущаемой 39°C из-за высокой влажности.

Рекордная жара не только в Италии

В Восточной Европе волна африканской жары будет еще интенсивнее, подчеркивает iLMeteo.it. Объявлена оранжевая тревога по всей Румынии (такого общенационального предупреждения не было никогда раньше), где ожидается до 42°C в тени в Бухаресте. Не менее жарко будет в Сербии, Болгарии, Венгрии, Украине, Молдове и на всем Балканском полуострове с максимальными пиками около 40°C или даже выше на протяжении многих дней. В таких условиях экстремальной жары врачи советуют наиболее уязвимым людям (пожилым, детям и тем, кто страдает от каких-либо заболеваний, особенно дыхательных и сердечных) не выходить из дома с 11 до 18 часов, когда солнце наиболее активно.

Когда это закончится?

Эта ситуация продлится по крайней мере до следующих выходных и только на Доломитах можно будет немного охладиться, если разразятся грозы.

Сегодня, вторник 16 июля - На севере: солнечно и теплее. В центре: широкое солнечное светило и теплая погода. На юге: все солнце и африканская жара.

Завтра, среда 17 июля - На севере: солнце и усиливающаяся жара. В центре: жара усиливается, 38°C в Риме. На юге: солнечно с усиливающимся теплом.

Четверг 18 июля - На севере: изолированные грозы на Доломитах. В центре: солнце и интенсивная жара. На юге: много солнца и много тепла.

Тенденция: продолжается волна африканской жары, несколько гроз на восточных Альпах с местным спуском на восточные равнины.

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