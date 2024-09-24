Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 24 Settembre 2024
Aggiornato: 10:28
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Япония: землетрясение магнитудой 5,8, угроза цунами для островов к югу от Токио снята

24 settembre 2024 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Японское метеорологическое агентство объявило, а затем отменило временное предупреждение об угрозе цунами для островов Идзу и Огасавара к югу от Токио после землетрясения магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера, произошедшего в районе острова Торисима в Тихом океане. Агентство отменило предупреждение в 11:00 по местному времени после того, как изменения уровня воды уменьшились, сообщает японский телеканал NHK. Несколькими часами ранее агентство прогнозировало волны высотой в один метр и просило население держаться подальше от прибрежных районов. Землетрясение произошло в 8:14 по местному времени недалеко от острова Торисима на глубине 19 километров, сообщается на сайте агентства.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
isole Izu sud di Tokio terremoto scala Richter
Vedi anche
News to go
Parigi 2024, Mattarella: "Eccellente stato di salute dello sport italiano"
News to go
Rottamazione quater cartelle, oggi ultimo giorno per la quinta rata
News to go
Crollo palazzina a Saviano, sono 4 le vittime
News to go
Referendum su cittadinanza, raccolta firme fino al 30 settembre
News to go
Bonus Befana in anticipo
News to go
Alluvione Emilia-Romagna, oggi allerta arancione
News to go
Ucraina, von der Leyen: "Prestito Ue da 35 miliardi di euro"
News to go
Consumi deboli e Pil fermo in III trimestre, l'allarme di Confcommercio
News to go
Napoli, al via G7 cultura: debutto per il neo ministro Giuli
News to go
Maltempo Emilia-Romagna, piogge torrenziali ed esondazioni: la situazione
News to go
Google, stop da Tribunale Ue a multa da 1,5 miliardi di euro
Antonio Marras omaggia Anna Maria Pierangeli e la Hollywood di James Dean


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza