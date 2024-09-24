Япония: землетрясение магнитудой 5,8, угроза цунами для островов к югу от Токио снята

Японское метеорологическое агентство объявило, а затем отменило временное предупреждение об угрозе цунами для островов Идзу и Огасавара к югу от Токио после землетрясения магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера, произошедшего в районе острова Торисима в Тихом океане. Агентство отменило предупреждение в 11:00 по местному времени после того, как изменения уровня воды уменьшились, сообщает японский телеканал NHK. Несколькими часами ранее агентство прогнозировало волны высотой в один метр и просило население держаться подальше от прибрежных районов. Землетрясение произошло в 8:14 по местному времени недалеко от острова Торисима на глубине 19 километров, сообщается на сайте агентства.