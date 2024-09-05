Китай: Си Цзиньпин обещает Африке 50 млрд долларов за 3 года и наращивает военную помощь

"Финансовая поддержка" африканских стран в размере 360 миллиардов юаней, что составляет около 50 миллиардов долларов, в течение трех лет, в дополнение к военной помощи. Сочетание кредитных средств, помощи и частных инвестиций китайских компаний. Именно этим обещанием китайский лидер Си Цзиньпин намерен "укрепить сотрудничество" с континентом, с которым Китай, по его словам, имеет "лучшие отношения за всю историю". Выступая на Форуме по сотрудничеству Китай-Африка (FOCAC) в Пекине, "император" Си говорил о "новой главе", о "мире, процветании и прогрессе".

Форум проводится раз в три года с 2000 года, и в этом году в нем приняли участие лидеры 50 стран. "Заглядывая в будущее, я предлагаю поднять двусторонние отношения со всеми африканскими странами, с которыми у нас есть отношения, до уровня стратегических", - сказал он в своем выступлении, которое длилось около десяти минут, перед лидерами региона, который становится ключевым для китайских амбиций. Первая и единственная зарубежная военная база Китая была "создана" в Джибути в 2017 году.

Он также пообещал, сообщает CNN, еще 280 миллионов долларов помощи африканским странам, которая будет разделена между военной и продовольственной помощью. Обязательство по выделению 140 миллионов долларов на военную помощь, подчеркивает американская сеть, является самым крупным из когда-либо выделенных азиатским гигантом этому сектору в контексте FOCAC, и китайский лидер также говорил об обучении 6 000 военнослужащих и тысячи сотрудников сил безопасности. О начале "партнерства с Африкой по реализации Глобальной инициативы безопасности", о которой было объявлено в прошлом году.

В своем выступлении Си не упомянул о проблемах задолженности, но не ограничился обещаниями углубить сотрудничество между Китаем и Африкой в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, торговля и инвестиции. Китайский лидер обозначил десять областей сотрудничества: от торговли до безопасности, включая устойчивое развитие.

Не обошлось и без обвинений в адрес Запада. "Процесс модернизации по западному образцу принес огромные страдания многим развивающимся странам", - обвинил Си, согласно заявлениям, распространенным официальным агентством Xinhua.