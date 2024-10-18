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Украина: Киев получил тела 501 солдата, погибших в восточных регионах

18 ottobre 2024 | 15.42
Redazione Adnkronos
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Киев сообщил, что получил останки 501 военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий с российскими войсками, в основном из восточной Украины. Обмен пленными и телами погибших военнослужащих остается одной из немногих областей сотрудничества между Москвой и Киевом. «В результате мер по репатриации на Украину возвращены тела 501 погибшего украинского защитника», — говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными. «После опознания тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения». Большая часть останков была возвращена из восточного региона Донецка, заявили в ведомстве, добавив, что несколько государственных органов помогли скоординировать возвращение, в том числе силы обороны и Международный комитет Красного Креста.

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Tag
comando di coordinamento cadavere Kiev trattamento dei prigionieri di guerra
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