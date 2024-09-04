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Китай: в Пекине проходит форум с Африкой, 50 лидеров у Си Цзиньпина обсуждают возобновляемые источники энергии и технологии

04 settembre 2024 | 15.22
Redazione Adnkronos
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Есть те, кто хочет «сократить торговый дефицит». И есть те, кто хочет экспортировать электромобили и солнечные панели. Лидеры африканских стран прибыли ко двору Си Цзиньпина. Пекин принимает делегации из 50 африканских стран на трехдневный Форум сотрудничества Китай-Африка (FOCAC). Он проводится каждые три года с 2000 года. Для азиатского гиганта это главное дипломатическое событие года, первое крупное дипломатическое мероприятие, организованное после пандемии коронавируса. Для Си это возможность подчеркнуть особые отношения с континентом. И, как отмечает Washington Post, это важная составляющая дипломатической работы Китая со странами Глобального Юга, при этом значительная часть усилий направлена на пересмотр глобальной торговли и геополитики в целях усиления влияния Пекина по сравнению с Вашингтоном и его союзниками.

Интерес Китая к Африке имеет давние корни. Экономические интересы были движущей силой в последнее десятилетие. Но крупные инвестиции — в дороги, железные дороги и порты, а также в нефть, газ и важнейшие полезные ископаемые — начали сокращаться в 2019 году. Еще больше во время пандемии коронавируса. На фоне замедления китайской экономики и критики в адрес азиатского гиганта за мегапроекты, обвиняемые в том, что они способствуют росту задолженности ряда африканских стран. И сегодня приоритетом Китайской Народной Республики является экспорт технологий в Африку, подчеркивает Les Échos. От электромобилей до солнечных панелей и аккумуляторов. В прошлом году, как отмечает французская экономическая газета со ссылкой на официальные данные Китая, экспорт китайских электромобилей в Африку вырос на 291%. Продажи литий-ионных аккумуляторов удвоились. А экспорт солнечных панелей вырос на 57%.

Кроме того, по данным Бостонского университета, цитируемым Post, в прошлом году Китай подписал в Африке три соглашения на сумму 500 миллионов долларов на строительство солнечной электростанции, гидроэлектростанции и передачу электроэнергии. Но, как отметил Тан Сяоян, профессор международных отношений Университета Цинхуа, Китай «считает африканский рынок все еще находящимся на относительно ранней стадии развития».

Форум будет способствовать «написанию новой главы единства и сотрудничества для Глобального Юга», написал в «Жэньминь жибао» глава МИД Китая Ван И. В прошлом году товарооборот составил 282 миллиарда долларов. Многие африканские страны стремятся сократить торговый дефицит с Китаем. В 2023 году, по официальным данным, опубликованным Les Échos, азиатский гигант импортировал африканской продукции на 107 миллиардов долларов (-1,3% за год), в то время как экспорт на континент достиг 170 миллиардов долларов (+13,2%).

Перед сегодняшней церемонией открытия Си встретился с рядом африканских лидеров, объявил об «обновлении» партнерских отношений с Нигерией, Южной Африкой, Мали, Коморскими Островами, Того, Джибути, Сейшельскими Островами, Чадом и Малави. По итогам встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой было достигнуто соглашение о восстановлении баланса в торговых отношениях и улучшении ситуации с занятостью в ЮАР за счет увеличения закупок китайской немытой шерсти и молочных продуктов. «Чем сложнее становится международная обстановка, тем больше страны Глобального Юга должны отстаивать свою независимость», — заявил Си Рамафосе, сообщают официальные китайские СМИ. А Рамафоса призвал Китай «сократить торговый дефицит и заняться вопросом структуры наших торговых отношений».

Предыдущие форумы Китай-Африка характеризовались крупными обязательствами Китая по оказанию финансовой поддержки. Шестьдесят миллиардов долларов было обещано в 2015 году, как и в 2018 году. Сорок миллиардов долларов финансовой помощи в 2021 году. Вряд ли что-то подобное произойдет в этом году.

Пандемия коронавируса, подчеркивает Post, ускорила переосмысление Пекином своего подхода: больше не крупные кредиты на мегаинфраструктурные проекты, а небольшие проекты, часто стоимостью менее 50 миллионов долларов, в таких секторах, как информационные технологии, здравоохранение и возобновляемые источники энергии. По данным Бостонского университета, опубликованным на прошлой неделе и цитируемым Post, в прошлом году Китай предоставил Африке новые кредиты на сумму 4,6 миллиарда долларов, что впервые с 2016 года свидетельствует о росте. Но это далеко от почти 30 миллиардов долларов того года. А в 2023 году большая часть кредитов была направлена в финансовый сектор, что отражает стремление Китая разделить финансовые риски с местными партнерами. Не говоря уже о том, что китайские производители электромобилей и солнечных панелей все активнее ищут покупателей в развивающихся странах.

Ко двору Си прибыла вся Африка. За исключением Эсватини, которая поддерживает дипломатические отношения с Тайванем и не признает правительство Пекина. Завтра ожидается выступление Си, «императора», который пять раз бывал в Африке.

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cooperazione Cina Africa influenza di Pechino Pechino paese
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