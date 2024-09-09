Вьетнам: по меньшей мере 59 человек погибли в результате тайфуна «Яги»

По меньшей мере 59 человек погибли в результате тайфуна «Яги», обрушившегося на север Вьетнама. В результате шторма в Красную реку упали как минимум три грузовика, два автомобиля и несколько мотоциклов. Повреждено более 3000 домов, затоплено 120 000 гектаров рисовых полей, уничтожено более 1000 рыболовных хозяйств.

Мост Фонг Чау, расположенный в провинции Фу Тхо, примерно в часе езды к северо-западу от Ханоя, рухнул, сообщило транспортное управление провинции Фу Тхо. Транспортные средства, следовавшие по нему, были смыты потоками воды. Вице-премьер Хо Дык Фок заявил, что власти изначально установили, что в результате обрушения моста пропали без вести около 10 транспортных средств, в том числе легковые и грузовые автомобили, два мотоцикла и 13 человек. Однако общее число погибших и пропавших без вести в настоящее время неизвестно, поскольку на записях камер видеонаблюдения не видно, сколько человек находилось в каждом транспортном средстве.