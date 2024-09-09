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Вьетнам: по меньшей мере 59 человек погибли в результате тайфуна «Яги»

09 settembre 2024 | 12.40
Redazione Adnkronos
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По меньшей мере 59 человек погибли в результате тайфуна «Яги», обрушившегося на север Вьетнама. В результате шторма в Красную реку упали как минимум три грузовика, два автомобиля и несколько мотоциклов. Повреждено более 3000 домов, затоплено 120 000 гектаров рисовых полей, уничтожено более 1000 рыболовных хозяйств.

Мост Фонг Чау, расположенный в провинции Фу Тхо, примерно в часе езды к северо-западу от Ханоя, рухнул, сообщило транспортное управление провинции Фу Тхо. Транспортные средства, следовавшие по нему, были смыты потоками воды. Вице-премьер Хо Дык Фок заявил, что власти изначально установили, что в результате обрушения моста пропали без вести около 10 транспортных средств, в том числе легковые и грузовые автомобили, два мотоцикла и 13 человек. Однако общее число погибших и пропавших без вести в настоящее время неизвестно, поскольку на записях камер видеонаблюдения не видно, сколько человек находилось в каждом транспортном средстве.

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Tag
tifone Yagi bilancio delle vittime nord del Vietnam attività di pesca
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