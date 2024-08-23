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Мо: Ливан, '5 погибших в результате израильского авиаудара, среди жертв ребенок'

23 agosto 2024 | 16.17
Redazione Adnkronos
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Пять человек, включая ребенка, погибли в результате израильских авиаударов по югу Ливана. Об этом сообщают местные СМИ. По данным агентства Nna, две управляемые ракеты, выпущенные израильским беспилотником, попали в дом в населенном пункте Айта-аль-Джабаль, в результате чего погибли два человека, в том числе семилетний ребенок. Еще три человека были убиты в результате предыдущего авиаудара по населенному пункту Тайер Харфа, сообщает министерство здравоохранения.

"Хезболла" подтвердила гибель трех боевиков, не уточняя обстоятельств. По данным ливанских сил безопасности, они были убиты в результате авиаудара по Тайер Харфе. Израильские военные заявили, что "уничтожили террористическую ячейку, которая готовилась запустить пять ракет из района Тайер Харфа" в сторону Израиля. Шиитское движение, возглавляемое Хасаном Насраллой, в свою очередь, взяло на себя ответственность за обстрел авиабазы на горе Мерон на севере Израиля в "ответ" на израильские операции.

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raid Israele attacco bilancio del ministero della salute raid
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