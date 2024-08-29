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Израильский рейд в Тулькарме, 'убиты 5 вооруженных палестинцев в мечети'

29 agosto 2024 | 09.01
Redazione Adnkronos
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Продолжаются операции израильских сил в Иудее и Самарии, в ходе которых ночью были убиты не менее пяти вооруженных палестинцев, в том числе "местный лидер террористов", скрывавшихся в мечети в Тулькарме. Об этом сообщили Армия обороны Израиля, полиция и Шин-Бет в совместном заявлении, передает израильская пресса.

В ходе перестрелки один израильский солдат получил легкое ранение. Среди погибших палестинцев - Мухаммад Джабер, известный под боевым именем Абу Шуджа, которого палестинские СМИ считают командиром "Исламского джихада" в лагере беженцев Нур-Шамс в Тулькарме. Вчера Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию в Тулькарме, Дженине и лагере беженцев Фара недалеко от Тубаса.

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moschea di Tulkarem Shin Bet in una nota congiunta palestinese operazioni in Cisgiordania
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