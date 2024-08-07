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Непал: вертолет разбился, 5 погибших

07 agosto 2024 | 15.48
Redazione Adnkronos
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Четыре китайских пассажира и пилот погибли в результате крушения вертолета, произошедшего сегодня днем в районе Нувакот в непальской провинции Багмати. "Пять человек, находившихся на борту вертолета, включая пилота, погибли. Мы собрали все тела", - заявил агентству Синьхуа представитель непальской полиции Дан Бахадур Карки.

Вертолет, принадлежавший непальской компании Air Dinasty, летел из Катманду в Сяфрубеси, район Расува, когда он разбился в Шивапури, Нувакот, сообщил Синьхуа Тилак Бхарати, представитель полиции округа Нувакот. Вертолет с четырьмя китайскими пассажирами на борту потерял связь и разбился в 13:54 по местному времени.

Посольство Китая в Непале подтвердило, что четыре гражданина Китая погибли в результате аварии. Премьер-министр Непала К. П. Шарма Оли выразил скорбь в связи с инцидентом. 24 июля самолет разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в результате чего погибли 18 человек и один получил ранения.

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