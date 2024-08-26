Украина: атака России, по меньшей мере 5 погибших в разных регионах

По меньшей мере пять человек погибли в Украине в результате последней российской атаки, которую президент Владимир Зеленский назвал «одной из самых масштабных». На данный момент украинские власти, сообщает Би-би-си, подтвердили гибель 69-летней женщины в Днепропетровской области, мужчины в Запорожской области и еще одного в Изюме Харьковской области. Мэр Луцка подтвердил гибель человека в результате атаки на «объект инфраструктуры», а в западной Житомирской области женщина погибла в результате ракетного обстрела ее дома.