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Украина: атака России, по меньшей мере 5 погибших в разных регионах

26 agosto 2024 | 14.28
Redazione Adnkronos
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По меньшей мере пять человек погибли в Украине в результате последней российской атаки, которую президент Владимир Зеленский назвал «одной из самых масштабных». На данный момент украинские власти, сообщает Би-би-си, подтвердили гибель 69-летней женщины в Днепропетровской области, мужчины в Запорожской области и еще одного в Изюме Харьковской области. Мэр Луцка подтвердил гибель человека в результате атаки на «объект инфраструктуры», а в западной Житомирской области женщина погибла в результате ракетного обстрела ее дома.

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