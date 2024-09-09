Иордания: завтра более 5 миллионов человек придут на избирательные участки для голосования на парламентских выборах

Завтра более пяти миллионов избирателей (5 115 219, если быть точным), из которых 52,6 процента составляют женщины, отправятся на 5 843 избирательных участка в Иордании, чтобы напрямую избрать 138 депутатов двадцатого парламента Хашимитского королевства, который будет работать следующие четыре года. Эти выборы имеют особое значение, поскольку это первые выборы с тех пор, как в 2020 году были одобрены поправки к конституции и приняты новые законы о выборах и политических партиях в соответствии с планом, разработанным Королевским комитетом по модернизации политической системы. То есть для предложения реформ, направленных на улучшение управления и расширение участия молодежи и женщин, для которых должна быть зарезервирована квота в партиях. В частности, среди нововведений - снижение возрастного ценза для выдвижения кандидатур с 30 до 25 лет, восемь дополнительных мест в парламенте и введение смешанной избирательной системы. Последние выборы в Иордании проходили в ноябре 2020 года.

План политической модернизации, инициированный иорданским королем, привел к появлению новых политических сил, и в общей сложности насчитывается 1623 кандидата. Тридцать один из тридцати восьми зарегистрированных партий можно условно разделить на три большие группы. Исламисты, например, представлены в основном Исламским фронтом действия, основанным в 1992 году как политическое крыло движения «Братья-мусульмане». Это самая устоявшаяся и хорошо организованная партия Иордании, которая доминировала на политической арене с 1989 года, хотя в последние годы ее влияние снизилось.

Далее идут левые партии, представляющие собой совокупность социалистических и арабских националистических фракций, многие из которых являются ответвлениями транснациональных панарабских партий и движений из других стран, как отмечает Вашингтонский институт. Третья группа включает консервативные и провластные партии, а также бывших государственных служащих и представителей племенной знати, которые, если раньше предпочитали выдвигать свои кандидатуры как независимые, то с принятием новых законов о партиях и выборах создали политические партии.

Неизменным по отношению к кандидатам остается скептицизм избирателей. Недавний опрос показал, что только 34 процента имеющих право голоса выразили высокую или умеренную степень доверия к парламенту, а уровень доверия к политическим партиям еще ниже и составляет 31 процент.