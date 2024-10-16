Украина: 5 пунктов «Плана Победы» Зеленского

Приглашение вступить в НАТО, отправка оружия без ограничений по использованию, сдерживание, стратегический экономический потенциал и послевоенные перспективы. Это 5 пунктов «Плана Победы», представленного украинским президентом Владимиром Зеленским в парламенте, который должен привести к разрешению конфликта «не позднее следующего года» и который также содержит три секретных приложения. Проект также станет темой саммита министров обороны НАТО, который состоится в Брюсселе в ближайшие два дня, на котором генеральный секретарь Марк Рютте назвал вступление Киева в организацию «необратимым».

Вот пять пунктов плана:

1. Приглашение вступить в НАТО. Первый важный пункт завершения плана предусматривает приглашение со стороны Альянса. Хотя до фактического присоединения еще далеко, приглашение вступить в НАТО станет сильным сигналом для России и Владимира Путина. «Приглашение – это сильное решение, которое требует только решимости», – сказал президент Украины.

2. Отправка оружия без ограничений на его использование. Зеленский составил список оружия, необходимого для защиты и для того, чтобы «приблизить войну к дому Кремля». Также запрошены подготовка и средства противовоздушной обороны для сдерживания российских атак, спутниковые данные в режиме реального времени от союзников, снятие всех ограничений на использование поставленного оружия для нанесения ударов по территории России и помощь союзников в сбивании ракет и беспилотников на территории Украины. Многие из этих шагов были заблокированы из-за опасений За Запада перейти «красные линии» прямого участия в войне.

3. Сдерживание. Далее план предусматривает развертывание на своей территории полного пакета неядерного стратегического сдерживания, достаточного для защиты Украины от любых военных угроз со стороны России. Перед лицом этого Москва должна согласиться принять участие в «честном» дипломатическом процессе ради справедливого окончания войны, иначе она окажется не в состоянии продолжать боевые действия благодаря помощи, оказываемой Украине. Конкретные виды оружия не были названы Зеленским в его выступлении в парламенте, но он сказал, что лидеры США, Германии, Франции и Великобритании знают о требованиях Киева.

4. Стратегический экономический потенциал. Украина предлагает партнерам по Европейскому союзу и Соединенным Штатам подписать специальное соглашение о совместном использовании имеющихся у Украины критических ресурсов, таких как литий, газ и титан, и о совместном производстве энергии в будущем.

5. Послевоенные перспективы. И наконец, Зеленский утверждает, что с окончанием войны он сможет участвовать в укреплении европейской безопасности благодаря вкладу своих высококвалифицированных и привыкших к боевым действиям вооруженных сил. «Если партнеры согласны, мы планируем после войны заменить некоторые воинские контингенты вооруженных сил США, дислоцированные в Европе, украинскими подразделениями, – сказал президент. – Украинцы доказали, что могут быть силой, которую российское зло не может преодолеть".