Украина: снова российские ракеты и беспилотники, не менее 5 погибших

Новые жертвы на Украине в результате новых российских атак с применением беспилотников и ракет на следующий день после широкомасштабной атаки, затронувшей не менее 15 регионов страны. По меньшей мере, два человека погибли в результате ракетного обстрела, который произошел в последние часы и поразил гостиницу в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Временное число погибших подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул, сообщает The Kyiv Independent.

Еще пять человек получили ранения, уточнил губернатор Днепропетровской области. А из Запорожской области губернатор Иван Федоров сообщил о гибели трех и ранении еще пяти человек в результате атаки беспилотников. По его словам, все погибшие - мирные жители.