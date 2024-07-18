Спустя 600 лет найдены останки церкви Сан Кассиано

Об этом здании в Гарфаньяне не было известно с конца XV века. Результаты археологических раскопок, проведенных Университетом Пизы

Земля Галликано, в Гарфаньяне, в провинции Лукка, возвращает драгоценные останки церкви Сан Кассиано, обнаруженные археологами отдела палеопатологии Университета Пизы, работающими над проектом Галликано, под руководством профессора Антонио Форначиари из Департамента трансляционных исследований и новых технологий в медицине и хирургии. Построенный в XI веке, этот внушительное здание, заброшенное в XIV веке и теперь полностью исчезнувшее из виду, не упоминалось в документах с конца пятнадцатого века.

Церковь Галликано была центром обширной территории, соответствующей апуанской части долины Серкио, в нижней Гарфаньяне, и имела под своей юрисдикцией 23 религиозные организации - объясняет профессор Антонио Форначиари - Благодаря проведенным до сих пор раскопкам, мы знаем, что церковь в ее романской фазе была шириной 18 метров и длиной около 23, оснащена апсидой и тремя нефами, разделенными двумя рядами из четырех колонн".

"Раскопки - продолжает Форначиари - также позволили обнаружить останки здания, предшествовавшего XI веку, вокруг которого располагались некоторые захоронения в каменных гробницах и простые могилы. Скорее всего, это была церковь раннего средневековья, которая была разрушена и включена в более крупное 'романское' строение в течение XI века".

"Результаты, полученные в эти первые четыре недели – заключает руководитель раскопок – не были бы возможны без готовности владельцев земель, Джованны Верчиани, Луиджи Гуаццелли и Сабрины Поли, которые с энтузиазмом присоединились к археологическому проекту, и сотрудничества всего сообщества Галликано. В частности, Фабрицио Рива, Сауро Симонини и Альваро Симонини, которые вместе с другими жителями помогли нам в организации работы на месте. Всем им наши наибольшие благодарности, а также большое спасибо отделению Галликано Исторического института Лукки и муниципалитету Галликано".

Начавшийся 15 июня прошлого года, проект Галликано таким образом завершает свою первую археологическую кампанию с важнейшими результатами. Помимо останков церкви Сан Кассиано, археологи Университета Пизы также обнаружили обширную прилегающую к церкви кладбищенскую территорию с захоронениями, охватывающими временной период с раннего Средневековья до XIII века.

Благодаря анализу найденных скелетных останков теперь станет возможным узнать о диете, болезнях и образе жизни местного населения на протяжении веков. Таким образом, можно будет реконструировать демографическую и здравоохранительную историю населения Галликано и способствовать раскрытию информационного потенциала сайта, который имеет центральное значение для восстановления поселенческих структур региона Гарфаньяна между ранним и поздним Средневековьем.

На месте под руководством докторов Летиции Каваллини и Росселлы Мегаро, а также докторов Франческо Коскино и Алана Фарноччи, участвовали в раскопках некоторые студенты бакалавриата по наукам о культурных ценностях, магистратуры по археологии и Школы специализации по археологии Университета Пизы: Алессио Андреаццоли, Алессия Бонфанти, Роберта Каллипари, Пьетро Франчи, Мария Лаура Генчи, Лукреция Миготто, Летиция Пелличчи, Джорджия Раниери. Кроме того, археологический проект получает поддержку от средневековых историков Иларии Саббатини (Университет Палермо) и Паоло Томеи (Университет Пизы), Моники Бини (Университет Пизы) по геоморфологическим исследованиям и Адриано Риболини (Университет Пизы) по геофизическим исследованиям.

Проект Галликано, осуществленный в соответствии с надзором Лукки и Масса-Каррары (ответственный функционер доктор Марта Коломбо), может рассчитывать на поддержку муниципалитета Галликано, Союза муниципалитетов Гарфаньяны, Исторического института Лукки - Секция Галликано, Архива цифровых изображений святого лика Арво, Тосканы Матильды, Университета Палермо и Фестиваля молодых историков.