Судан: плотина рухнула после проливных дождей, не менее 60 погибших

Трагедия в Судане. Не менее 60 человек погибли в результате обрушения плотины недалеко от Порт-Судана из-за наводнений, вызванных проливными дождями, которые неделями обрушивались на страну, где идет конфликт между вооруженными силами и силами быстрого реагирования. По сообщениям местных СМИ, обрушение плотины Арбат привело к изоляции нескольких населенных пунктов в этом районе.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, по оценкам, 118 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений, а всего с начала июня 317 000 человек пострадали от последствий проливных дождей в 60 населенных пунктах Судана. Около 27 000 домов разрушены, до 31 240 повреждены.