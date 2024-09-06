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Украина: Лондон направит Киеву еще 650 ракет малой дальности

06 settembre 2024 | 16.10
Redazione Adnkronos
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Великобритания направит Украине еще 650 ракет малой дальности для поддержки в войне против России. Решение о новом пакете вооружений принято в то время, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите по вопросам обороны на авиабазе Рамштайн в Германии выступил с очередным призывом о дальнейшей поддержке со стороны союзников.

Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что для "вытеснения российских войск с нашей территории" необходима дополнительная военная помощь, особенно в восточном регионе Донецка. В саммите также примет участие министр обороны Великобритании Джон Хили, который объявит о выделении пакета помощи в размере 162 миллионов фунтов стерлингов, который включает в себя поставку легких многоцелевых ракет Martlet (Llm).

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Tag
pacchetto di armi missili a corto raggio missile decisione del nuovo pacchetto
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