Украина: Лондон направит Киеву еще 650 ракет малой дальности

Великобритания направит Украине еще 650 ракет малой дальности для поддержки в войне против России. Решение о новом пакете вооружений принято в то время, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите по вопросам обороны на авиабазе Рамштайн в Германии выступил с очередным призывом о дальнейшей поддержке со стороны союзников.

Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что для "вытеснения российских войск с нашей территории" необходима дополнительная военная помощь, особенно в восточном регионе Донецка. В саммите также примет участие министр обороны Великобритании Джон Хили, который объявит о выделении пакета помощи в размере 162 миллионов фунтов стерлингов, который включает в себя поставку легких многоцелевых ракет Martlet (Llm).