Дебаты Трампа и Харрис посмотрели 67,1 миллиона телезрителей

Около 67,1 миллиона телезрителей посмотрели дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом во вторник вечером, что на 31 процент больше, чем те, кто смотрел обмен мнениями между Джо Байденом и Дональдом Трампом в июне прошлого года, сообщила компания Nielsen. Не только комментаторы присудили победу Камале Харрис: блиц-опрос CNN показывает, что 63 процента телезрителей считают, что кандидат от демократов выступила лучше своего соперника, против 37 процентов тех, кто думает наоборот.

90-минутное шоу с двумя рекламными паузами, организованное ABC, транслировалось на 17 платформах. На своей первой встрече в 2016 году Хиллари Клинтон и Дональд Трамп собрали у экранов телевизоров 84 миллиона человек. Первые дебаты Байдена и Трампа в 2020 году - 73,1 миллиона.

Вторничные дебаты смотрела более молодая и средняя по возрасту аудитория: 53 процента взрослых в возрасте от 18 до 49 лет были настроены на их просмотр, по сравнению с июньскими.