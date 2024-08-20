В секторе Газа обнаружены тела 6 заложников

Власти Израиля обнаружили тела шести заложников в секторе Газа. К настоящему времени опознаны пятеро заложников: Надав Попплуэлл, Ягев Бухштаб, Йорам Мецгер, Хаим Пери и Авраам Мундер, личность шестого пока не установлена. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Кибуц Нирим, где жили Надав Попплуэлл и Ягев Бухштаб, подтвердил, что их тела были возвращены в Израиль. Кибуц Нир Оз, откуда они были похищены 7 октября прошлого года, подтвердил, что в ходе военной операции в Газе были обнаружены тела Хаима Пери и Йорама Мецгера. Обоим было по 80 лет. Пери запомнился как «предприниматель, гуманист и борец за мир», который 7 октября спас свою жену, прежде чем его похитили, пишет Times of Israel. Мецгер, работавший на лакокрасочном заводе, а затем в автомастерской, был похищен вместе со своей женой Тами, которая была освобождена в ноябре в результате сделки.

Кроме того, кибуц Нир Оз объявил, что заложник Авраам Мундер, 79 лет, умер в плену в Газе, а его племянник Эяль Мор сообщил телеканалу Kan, что тело его дяди было обнаружено в туннеле в Хан-Юнисе на юге Газы. «По предварительным оценкам, смерть наступила в марте», — говорит Мор, добавляя, что семье не сообщили причину смерти, поскольку власти ожидают результатов вскрытия.

Сын Авраама Мундера, Рой, был убит 7 октября, а сам он был похищен вместе с женой Рути, дочерью Керен и единственным внуком Охадом. Все трое были освобождены в ноябре в результате сделки.