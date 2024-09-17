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США: растет преимущество Харрис, теперь она опережает на 6 пунктов на национальном уровне

17 settembre 2024 | 17.37
Redazione Adnkronos
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Через неделю после дебатов, в которых она показала себя явной победительницей, Камала Харрис продолжает наращивать свое преимущество над Дональдом Трампом, опережая его сейчас на 6 пунктов на национальном уровне. Согласно опросу, опубликованному сегодня Morning Consult, вице-президент пользуется поддержкой 51% избирателей, что является самым большим преимуществом, зафиксированным с момента ее «выхода на поле» 21 июля, в то время как бывший президент набирает 45%. Еще 2% не определились и 2% предпочли бы других кандидатов.

Опрос также подтверждает, что подавляющее большинство, 61%, избирателей, которые следили за дебатами, транслировавшимися на прошлой неделе Abcnews, считают, что Харрис выиграла поединок. С этим выводом согласен и каждый пятый республиканец. В то время как только 33% утверждают, что победителем стал Трамп.

К сильным сторонам Харрис относятся самые молодые избиратели, среди которых у нее 56% против 41% у Трампа, и афроамериканцы, которые в подавляющем большинстве, 78% против 18%, поддерживают ее. Кроме того, другой опрос, опубликованный сегодня организацией Human Rights Campaign, показывает, что 77% избирателей, принадлежащих к сообществу ЛГБТК, проголосуют за Харрис, и только 8% поддерживают Трампа.

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