Украина: 6 российских солдат получили визу Франции после дезертирства

Шести российским солдатам, бежавшим от войны в Украине, была предоставлена временная виза для подачи заявления о политическом убежище во Франции. Правозащитники называют это первым важным случаем, когда группа дезертиров была допущена в страну ЕС.

Как сообщает газета Guardian, ссылаясь на организацию, помогающую российским дезертирам, мужчины прибыли в Париж разными рейсами в течение последних месяцев, предварительно бежав из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах. «Когда я приземлился во Франции, я впервые смог вздохнуть полной грудью. Я почувствовал спокойствие и свободу... самое страшное было позади», — рассказал Guardian Александр, бывший российский контрактник, которого отправили в Украину, и он дезертировал летом 2023 года.

По словам правозащитников и групп, помогающих солдатам бежать, с начала российского вторжения в Украину десятки тысяч российских солдат дезертировали или отказались выполнять приказы о боевых действиях. Но Запад уже давно размышляет над тем, принимать ли российских солдат, дезертировавших из армии, задаваясь вопросами о том, следует ли считать их героями, потенциальной угрозой безопасности или военными преступниками.