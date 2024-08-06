Мо: дождь из дронов Хезболлы на севере Израиля, 7 раненых, 1 из-за отказа Железного купола

По меньшей мере семь человек получили ранения, один из них тяжелые, в результате атаки беспилотников Хезболлы в Западной Галилее на севере Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, добавив, что по меньшей мере один из раненых пострадал из-за неисправности ракеты-перехватчика системы ПВО «Железный купол».

Мужчина, получивший тяжелые ранения, около сорока лет, был травмирован обломками беспилотников, когда он был за рулем, и врезался в обочину. В нескольких сотнях метров оттуда, на парковке, 30-летняя женщина получила ранения от осколков, сообщила скорая помощь Magen David Adom. Еще пять человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего недалеко от того места, где они находились.