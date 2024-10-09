США: опрос, за Харрис 71% голосов американских евреев в семи ключевых штатах

Камала Харрис имеет солидную поддержку, равную 71%, среди американских избирателей-евреев в семи ключевых штатах, которые определят исход поединка за Белый дом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного сегодня Американо-еврейским демократическим советом, организацией, связанной с демократами. Согласно опросу, Дональд Трамп получит только 26% голосов евреев в этих штатах, а именно в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Неваде.

Результаты этого опроса согласуются с общенациональным опросом, проведенным в прошлом месяце той же ассоциацией, который дал Харрис 68%, а Трампу 25%. Основные еврейские общины Америки проживают в таких штатах, как Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс и Флорида, единственный штат из группы с республиканским большинством, которые не считаются «спорными».

Как отмечают сегодня израильские СМИ, новый опрос показывает, что избиратели из еврейских общин смогут помочь Харрис победить в ключевых штатах, где ожидается упорная борьба, несмотря на усилия Дональда Трампа и республиканцев привлечь их голоса, обвиняя демократическую администрацию в недостаточной поддержке Израиля. «В штатах, которые определят исход этих выборов, американские евреи сильно мотивированы голосовать, и подавляющее большинство намерено голосовать за Камалу Харрис», - заявила Хэли Сoйфер, генеральный директор ассоциации.