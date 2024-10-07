Россия: Путину исполняется 72 года, «он будет отмечать день рождения на работе»

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 72 года, и он будет отмечать свой день рождения в 21-й раз, занимая высший государственный пост. Как и в предыдущие годы, пишет ТАСС, глава государства отметит свой день рождения на работе. Как правило, Путин начинает получать поздравления от лидеров иностранных государств в виде телеграмм и телефонных звонков с утра. На первую половину дня запланировано несколько закрытых рабочих встреч. Вечером Путин встретится с главами государств СНГ, которые соберутся в Москве в преддверии завтрашнего саммита.

Путин никогда публично не говорит о своем дне рождения, — подчеркивает российское агентство, — и старается не привлекать к этой теме лишнего внимания. «У меня день рождения, а не национальный праздник. Мне кажется нескромным преувеличивать значение этого события», — пояснил глава государства. 7 октября он предпочитает отмечать с друзьями и близкими. Несмотря на плотный график, президент старается выделить хотя бы один вечер для своей семьи.