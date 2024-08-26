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Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, на объекте «Газпром Омск». 7 человек пострадали

26 agosto 2024 | 18.58
Redazione Adnkronos
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На нефтеперерабатывающем заводе «Газпрома» в Омской области на западе Сибири, одном из крупнейших в стране, произошел пожар, сообщила компания «Газпромнефть-Омск», уточнив, что пламя находится под контролем. Семь сотрудников предприятия госпитализированы. Причины пожара не разглашаются. Однако местные жители сообщили местным СМИ, что слышали ряд сильных взрывов перед сообщением о пожаре. Украинские беспилотники в последние месяцы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, проникая на расстояние более тысячи километров от границы благодаря системам искусственного интеллекта, но завод, на котором сегодня возникла чрезвычайная ситуация, находится в трех тысячах километров от Украины. Несмотря на пожар, нефтеперерабатывающий завод, поставляющий нефтепродукты в Сибирь, на Урал и в Казахстан, продолжает работать в обычном режиме.

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russia raffineria gazprom ucraina
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