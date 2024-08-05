США: Харрис объявит о кандидатуре вице-президента по электронной почте, затем отправится в турне по 7 штатам

Камала Харрис занята, пожалуй, самым важным выбором в своей кампании - выбором напарника для участия в гонке за Белый дом. Вчера по итогам ее переговоров с тремя «финалистами» - губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и сенатором от Аризоны Марком Келли - ничего не просочилось в прессу. Помимо них, в выходные кандидат от демократов контактировала с другими потенциальными кандидатами - губернатором Кентукки Энди Беширом и министром транспорта Питом Буттиджичем, напоминает The Hill.

Команда нынешнего вице-президента планирует сделать официальное объявление для сторонников в онлайн-формате перед митингом в Филадельфии завтра вечером, на котором Харрис впервые появится в паре со своим заместителем. По данным источника телеканала CNN, знакомого с ходом процесса, Харрис надеется сохранить свою кандидатуру в тайне «до последнего момента».

Четыре года назад Байден объявил о выборе Харрис таким же образом. Он сделал это 11 августа 2020 года, разослав сообщения и электронные письма своим сторонникам, и Харрис надеется поступить так же. «Я хочу, чтобы вы первыми узнали, кого я выбрала для совместной работы на посту вице-президента», - написала она на прошлой неделе в электронном письме сторонникам своей кампании. - «Добавьте свое имя в эксклюзивный список сторонников, которые будут немедленно уведомлены, как только появится эта новость».

Этот выбор откроет новый этап кампании, который приведет Харрис и ее напарника из Филадельфии в пятидневное турне по семи ключевым штатам накануне ноябрьских выборов. Из Филадельфии в Висконсин и Мичиган в среду, Северную Каролину и Джорджию в четверг, Аризону в пятницу и Неваду в субботу. Помимо крупных мероприятий, Харрис и ее напарник будут встречаться с избирателями в более камерной обстановке - в ресторанах и профсоюзных залах, сообщает штаб кампании.