Франция: Меланшон: «Призываю к мобилизации 7-го числа» против назначения Барнье

"Я призываю к максимально мощной мобилизации 7 сентября в защиту демократии, за ясное понимание того, что такое республиканские институты, находящиеся под суверенитетом народа". С таким призывом обратился Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция", после назначения Мишеля Барнье премьер-министром, который, по его словам, был выбран с "разрешения "Национального объединения"". "Это, - обвинил он, - правительство Макрона и Ле Пен. Они уже взяли на себя обязательства по обеспечению принятия бюджета, подготовленного в тени министрами, подавшими в отставку".