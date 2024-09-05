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Франция: Меланшон: «Призываю к мобилизации 7-го числа» против назначения Барнье

05 settembre 2024 | 17.37
Redazione Adnkronos
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"Я призываю к максимально мощной мобилизации 7 сентября в защиту демократии, за ясное понимание того, что такое республиканские институты, находящиеся под суверенитетом народа". С таким призывом обратился Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция", после назначения Мишеля Барнье премьер-министром, который, по его словам, был выбран с "разрешения "Национального объединения"". "Это, - обвинил он, - правительство Макрона и Ле Пен. Они уже взяли на себя обязательства по обеспечению принятия бюджета, подготовленного в тени министрами, подавшими в отставку".

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premier di Michel Barnier appello alla mobilitazione mobilitazione governo di Macron
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