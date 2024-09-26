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Израиль получит от США 8,7 млрд долларов на военные операции

26 settembre 2024 | 18.41
Redazione Adnkronos
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Израиль получил от Соединенных Штатов пакет военной помощи на сумму 8,7 миллиарда долларов для поддержки текущих военных операций и для поддержания качественного военного преимущества в регионе. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Израиля, в котором поясняется, что в пакет входят 3,5 миллиарда долларов на закупки, необходимые во время войны, и 5,2 миллиарда долларов на системы противовоздушной обороны, включая систему противоракетной обороны "Железный купол", "Праща Давида" и усовершенствованную лазерную систему.

В сообщении израильского министерства поясняется, что американская помощь поступила после переговоров в Пентагоне между генеральным директором министерства обороны Эялем Замиром и представителями министерства обороны США, в том числе временно исполняющей обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Амандой Дори. "Эти инвестиции значительно укрепят такие системы, как "Железный купол" и "Праща Давида", и будут способствовать разработке усовершенствованной высокомощной лазерной системы обороны, которая в настоящее время находится на завершающей стадии разработки", - говорится в сообщении.

В коммюнике говорится, что это соглашение подчеркивает "прочное и долгосрочное стратегическое партнерство между Израилем и Соединенными Штатами и непоколебимую приверженность безопасности Израиля", в частности, в борьбе с угрозами региональной безопасности, исходящими от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических групп.

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