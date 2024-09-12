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Перу: умер бывший президент Альберто Фухимори в возрасте 86 лет

12 settembre 2024 | 12.02
Redazione Adnkronos
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Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори в посте на X, подписанном также ее братьями и сестрами Хиро, Сати и Кэндзи, в котором сообщается, что их отец скончался "после долгой борьбы с раком".

Сын японских иммигрантов, Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. Во время своего правления он обеспечил жесткое подавление силами безопасности левых и предположительно подрывных сил, а парламент был лишен власти. В то время государство чувствовало угрозу со стороны маоистской террористической организации Сендеро Луминосо.

Кроме того, десятки тысяч женщин из числа коренных народов были подвергнуты насильственной стерилизации, чтобы сократить количество детей. Их считали препятствием для развития. В 2009 году Фухимори был признан виновным в совместной ответственности за 25 убийств и два похищения людей во время его правления. Он также был признан виновным по нескольким делам о коррупции. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2017 году тогдашний президент Педро Пабло Кучински помиловал бывшего главу государства по гуманитарным соображениям из-за его плохого состояния здоровья. Окончательно он был освобожден из тюрьмы Барбадильо недалеко от столицы Лимы в 2023 году.

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