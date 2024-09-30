США: число жертв урагана "Хелен" возросло до 88

По меньшей мере 88 человек погибли в Соединенных Штатах, особенно в Северной Каролине, в результате урагана "Хелен". Об этом сообщает телеканал NBC News, напоминая, что "Хелен" обрушился на регион Биг-Бенд во Флориде в ночь на четверг как ураган 4 категории. Число жертв может быть еще выше, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

В восточном Теннесси, сильно пострадавшем от урагана, наводнения затопили целые районы. В некоторых пострадавших районах восстанавливается электроснабжение, но более двух миллионов человек в нескольких штатах остаются без электричества. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся сегодня в некоторых районах центральных Аппалачей.