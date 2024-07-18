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Милан: ночное пожар в здании на улице Тито Ливио, 8 пострадавших

18 luglio 2024 | 13.07
Redazione Adnkronos
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Чуть после 2 ночи разгорелся пожар в квартире на первом этаже восьмиэтажного дома на улице Тито Ливио 2, в Милане. Восемь человек получили легкие травмы и были госпитализированы с зеленым и желтым кодами в больницы. Об этом сообщают пожарные, которые прибыв на место, эвакуировали 21 из 24 квартир в целях предосторожности.

Квартира, где начался пожар, принадлежала 38-летней итальянке, которой удалось вовремя сбежать от огня. Пожарные, их было около тридцати, потратили более трех часов, чтобы локализовать огонь и очистить здание от газов и дыма, возникших в результате горения. Работы завершились в 5 утра.

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