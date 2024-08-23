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ООН, в секторе Газа 90% перемещенных лиц, в августе 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за действий Армии обороны Израиля

23 agosto 2024 | 12.35
Redazione Adnkronos
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Только в августе 250 000 жителей сектора Газа были вынуждены снова покинуть свои дома по распоряжению израильских сил (АОИ), участвующих в военных операциях против ХАМАС в палестинском анклаве после нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Об этом заявили в ООН. С октября 90% жителей сектора столкнулись с военными распоряжениями.

С начала месяца было отдано 12 распоряжений об эвакуации районов сектора, что вынудило около 250 000 человек покинуть свои дома, согласно данным Муханнада Хади, координатора гуманитарной помощи ООН в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Распоряжения о перемещении поступают в среднем каждые два дня, и на этой неделе, подчеркнул он, они вынудили десятки тысяч мирных жителей из четырех районов Дейр-эль-Балаха и Хан-Юниса покинуть свои дома. Директивы влияют на работу различных учреждений ООН и неправительственных организаций.

"Если цель распоряжений о перемещении - защита гражданского населения, то в действительности они имеют обратный эффект: вынуждают семьи снова спасаться бегством, часто под огнем и с немногими вещами, которые они могут взять с собой, в район, который становится все меньше, перенаселеннее, загрязненнее, с ограниченными услугами и небезопаснее, чем остальная часть Газы", - осудил он.

"В Дейр-эль-Балахе подача воды сократилась как минимум на 70% из-за блокировки водонапорных станций и опреснительных установок, - добавил он. - Острая нехватка хлора для обеззараживания воды, запасы которого должны хватить еще на месяц, способствует распространению болезней, кожных инфекций, гепатита А, а теперь и полиомиелита. Гражданские лица истощены и запуганы, они бегут с места на место". И "так продолжаться не может".

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abitanti della Striscia Hamas dall'attacco abitante ONU
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